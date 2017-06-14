Якутск, 14 июня, 2017, 06:12 — ИА Регнум. Клонированных щенков уникальной якутской лайки привезут в республику из Южной Кореи. Появление потомства от собак этой особой охотничьей породы стало результатом совместной работы якутских и корейских учёных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Северо-восточного Федерального университета (СВФУ).

yras Щенок якутской лайки

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В Южной Корее клонированием занимались сотрудники корейского института «Sooam Biotech Research Foundation». Целью процесса было возродить якутскую лайку, отвечающую всем требованиям охотников республики. Пса по имени Тайга, который стал прототипом для клонирования, нашли в глухой якутской тайге в 2016 году, но он уже не мог давать потомство в свои 12 лет.

«Корейским коллегам удалось успешно получить клетки из взятого материала и провести клонирование кобеля Тайга и самки Сүүтүк», — пояснила ведущий научный сотрудник международного центра коллективного пользования «Молекулярная палеонтология» научно-исследовательского института прикладной экологии Севера СВФУ Лена Григорьева.

Полученным в результате клонированным щенкам Бэлэх и Кэрэчээне сейчас несколько месяцев, их поведение соответствует нормам развития, а способность к обучению и коммуникации очень высока.

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«Клонирование и возрождение якутской лайки имеет огромное значение в сохранении традиционной охоты и образа жизни коренного населения Якутии», — прокомментировал научное достижение председатель охотничьего клуба «Байанай» Юрий Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из Южной Кореи в Якутию привезли трёх клонированных овчарок бельгийской породы малинуа, полученных по прототипу одной из лучших поисковых собак этой страны. Животных собирались передать в МВД для поиска взрывчатки и наркотиков в аэропортах и местах массового скопления людей, но им так и не удалось адаптироваться к суровому климату республики.

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