Дюссельдорф, Германия, 14 июня, 2017, 05:48 — ИА Регнум. Спустя четыре недели после региональных выборов в Северном Рейне-Вестфалии председатели Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет и Свободной демократической партии (СДП) Кристиан Линднер 13 июня составили коалиционный договор, передает Die Tagesschau.

Флаг Северного Рейна-Вестфалии

Его окончательная версия была представлена после седьмого раунда переговоров, которые длились в течение трех недель.

Окончательная версия договора будет представлена общественности 16 июня.

Напомним, что выборы в ландтаг (земельный парламент) прошли 14 мая. ХДС одержал победу, за него отдали голоса 33% избирателей, а СДП заручилась поддержкой 12,6% избирателей.

Создание коалиционных правительств в земельных парламентах ФРГ — нередкая практика, добавляет издание.

Всего в Германии 16 федеральных земель, и в каждой из них правительства могут состоять из разных партий. В составе коалиции присутствует одна ведущая партия, которая выиграла на выборах (как правило, это ХДС или СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), и близкая ей по своей политике другая партия: СДП, партия Зеленых, Левые и другие.