Москва, 14 июня, 2017, 05:29 — ИА Регнум. Попытки со стороны НАТО окружить территорию России системами ПРО получат адекватный ответ, сообщил российский президент Владимир Путин в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Комментируя угрозы, которые несет в себе политика НАТО, размещающего ПРО вблизи российских границ, Путин отметил, что «антиракетные пусковые установки за несколько часов могут быть переоборудованы для установки ударных ракет».

Эти шаги США ошибочны со стратегической точки зрения.

«Потому что на все эти действия Россия даст адекватный ответ, и это будет означать не что иное, как еще один виток гонки вооружений», — сказал он.

Путин отметил, что для России это окажется не очень затратным, и при этом техника сработает эффективно.

«И мы сохраним этот так называемый стратегический баланс. Баланс — это очень важная вещь«, — подчеркнул он.

Напомним, документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным» вышел на телеканале Showtime 12 июня. Показ фильма, состоящего из четырех серий, завершится 15 июня.