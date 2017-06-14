Петропавловск-Камчатский, 14 июня, 2017, 05:27 — ИА Регнум. На Камчатке в главную больницу региона доставлен гражданин Сербии, который работал на сухогрузе «OBROVAC» (порт приписки — Багамские острова). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM спасатели Камчатского поисково-спасательного отряда — филиала ДВРПСО МЧС России, он получил тяжелую травму после удара тросом по ноге и истекал кровью.

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«По договоренности с российской стороной иностранное судно приблизилось к берегам Камчатки. После прохождения необходимых процедур, связанных с открытием границы, к сухогрузу отправился быстроходный катер «Лидер», — отметили в ДВРПСО.

В МЧС Камчатки рассказали, что на катере к судну отправились пять спасателей, а также трое сотрудников Центра медицины катастроф. Они оказали пострадавшему первую помощь, а спасатели обеспечили его эвакуацию с судна — спустили на носилках с борта судна — с 10 метровой высоты.

В сопровождении врача пострадавшего транспортировали в краевую больницу для оказания необходимой помощи.