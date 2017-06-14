Казань, 14 июня, 2017, 05:27 — ИА Регнум.

Министерство земельных и имущественных отношений Татарии уже ведёт работу по созданию новой некоммерческой организации «Республиканский фонд поддержки», но госрегистрацию она пока не прошла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь ведомства Танзиля Аскарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В качестве доли участия республики новому фонду будет передан участок площадью более 759 га, предназначенный под жилищное строительство. Кроме того, согласно постановлению, передаче подлежат и все объекты недвижимости, стоящие на нём.

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На днях министерство должно будет подготовить устав организации, учредителем которой оно выступит по поручению Кабмина РТ. А уже до конца июля ведомству необходимо подготовить республиканское имущество к внесению в качестве добровольного имущественного взноса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая Госсовет РТ в трёх чтениях принял поправки о выделении в аренду участков без торгов тем компаниям, которые готовы взять на себя решение проблем обманутых дольщиков и клиентов банков, которые пострадали от их действия или бездействия. Помощь по этой схеме должны получить и вкладчики «лопнувших» с начала 2017 года банков, среди которых — «Татфондбанк», «ИнтехБанк», «Анкор банк» и «Татагропромбанк».