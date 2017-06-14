Вашингтон, 14 июня, 2017, 05:08 — ИА Регнум. Поздравления с Днем России не были направлены в российское посольство в Вашингтоне в связи с тем, что Государственный департамент США больше не рассылает подобные документы в виде пресс-релизов, сообщает Russia Today.

Turaneli.tv Госдеп США

Комментируя отсутствие поздравления РФ с отмечаемым в стране 12 июня праздником — Днем России — в американском ведомстве пояснили, что все дело в изменившихся внутренних правилах работы Госдепа. Процедура поздравлений была изменена администрацией американского президента Дональда Трампа.

«Мы больше не распространяем поздравления в качестве пресс-релизов, — сообщил представитель ведомства. — Но мы размещаем их у себя на сайте. Официально же они вручаются через наши посольства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США впервые за 25 лет не стали отправлять поздравление с Днем России в российское посольство в Вашингтоне, как это делалось ранее. С 1992 по 2016 год российское посольство в Вашингтоне каждый год получало поздравления с Днем России.