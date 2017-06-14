Берлин, 14 июня, 2017, 05:13 — ИА Регнум. Конференция «Партнерство G20 — Африка» прошла в Германии с 12 по 13 июня в рамках подготовки к саммиту «Большой двадцатки» 7 — 8 июля, пишет Berliner Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Помимо европейских политиков, на ней присутствовали главы государств и правительств африканских стран и представители международных организаций.

Речь шла о кризисах, гражданских войнах, терроризме, которые охватили некоторые страны африканского континента, а также о развитии экономики и «банальном выживании».

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала помогать африканским странам в развитии их экономики путем инвестиций, финансовых выплат и взаимовыгодного сотрудничества.

«Улучшение экономики и повышение уровня жизни в этих странах может снизить также миграционное давление на ЕС», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер выдвинул инициативу «Новая моральная зрелость», в рамках которой предложил странам G20 развивать частное предпринимательство в Африке.

«Мы не сможем решить проблемы в африканских странах, оказав им только финансовую помощь в виде единовременных выплат, — отметил он. — Нам нужно задействовать частный сектор: мы должны получить гарантии, что инвестиции помогут экономическому развитию».

Таким образом, если говорить о помощи развитых стран Африке, акцент делается не на финансовые выплаты, а на долгосрочное сотрудничество в виде инвестиций в экономику африканских стран, добавляет издание.