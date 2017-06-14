Пекин, 14 июня, 2017, 05:01 — ИА Регнум. Около 45 тыс. гражданских беспилотников было зарегистрировано в Китае с момента вступления в силу новых правил, обязывающих регистрировать аппараты под реальными именем и фамилией владельцев, сообщает 13 июня агентство «Синьхуа».

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С 1 июня в КНР вступил в действие закон, обязывающий регистрировать гражданские беспилотники весом более 250 граммов под настоящими именами владельцев в целях обеспечения общественной безопасности. Процедура регистрации должна быть осуществлена до 31 августа 2017 года.

Инициатива нашла поддержку среди производителей и пользователей дронов, сообщает представитель Китайского управления гражданской авиации Ван Цзинлин.

Необходимость подобного рода мер объясняется множественными фактами нарушения беспилотниками зон, где запрещены полеты.

Как сообщают китайские СМИ, в конце апреля было зафиксировано несколько случаев незаконного пересечения беспилотными летательными аппаратами гражданского пользования территории аэропорта Шуанлю города Ченду в провинции Сычуань, расположенной на юго-западе КНР. В связи с инцидентом порядка 58 рейсов были вынуждены совершить посадку в других аэропортах, четыре — вернуться в аэропорт вылета, а также целый ряд рейсов и вовсе пришлось отменить.

Ожидается, что рынок беспилотников в Китае достигнет 75 млрд юаней ($11 млрд) к 2025 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за нелегальное использование дрона на территории, где использование подобной техники запрещено, в провинции Юньнань, был задержан гражданин КНР.