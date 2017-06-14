Казань, 14 июня, 2017, 04:58 — ИА Регнум. Ещё 28 ходатайств с требованием о включении в реестр получил внешний управляющий казанского застройщика-банкрота ООО «ФОН-Ривьера». 93% из них — это требования о передаче жилых помещений по договорам, заключённым в 2012—2014 гг. Двое из потенциальных кредиторов просят передать им нежилое помещение и парковочное место, оплаченные ещё в 2012 и 2015 гг, соответственно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Примечательной особенностью является то, что лишь одна сделка закреплена в рамках ФЗ №214. Все остальные помещения были реализованы по предварительным договорам купли-продажи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM ООО «ФОН-Ривьера» входит в группу компаний «ФОН». 17 июля Арбитражный суд Татарии рассмотрит ходатайство о включении ООО в реестр кредиторов ЗАО «ФОН».

ООО «ФОН-Ривьера» признано банкротом 16 марта 2017 года. В отношении компании введено внешнее управление сроком на шесть месяцев. Внешним управляющим утверждён Ильфар Сабиров.

Напомним, главе строительного холдинга «ФОН» Анатолию Ливаде вменяется то, что сговорившись с группой лиц, в числе которых руководитель ООО «ФОН-Ривьера», он похитил более 2 млрд рублей. Деньги передавались горожанами за покупку квартир в строящихся домах в Казани и Набережных Челнах. До 13 августа Ливада проведёт в СИЗО, а следствие по делу продолжается. По информации следственных органов, в числе пострадавших от действий Ливады и группы — порядка 3,2 тыс. дольщиков.