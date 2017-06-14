Рим, 14 июня, 2017, 04:53 — ИА Регнум. Как минимум 15 человек пострадали при столкновении двух пассажирских поездов на юго-востоке Италии. Среди них — ребенок двух лет, сообщают RaiNews.

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Железнодорожная авария произошла 13 июня в области Апулия. Известно, что скорость движения составов была небольшая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, угрозы жизни пострадавших нет. Всем оказали медицинскую помощь.

Напомним, 1 июня два поезда столкнулись в северном районе ЮАР. В результате ЧП погиб один человек. Пострадавшие госпитализированы с травмами.

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