Волгоград, 14 июня, 2017, 04:43 — ИА Регнум. Эвакуация жителей дома в Волгограде, у которого обрушилось чердачное перекрытие, проведена силами МЧС РФ, сообщили в пресс-службе регионального отделения.

Волгоград

«13.06.2017г. в 22:10 поступило сообщение об обрушении чердачного перекрытия над лестничным пролетом в 2-этажном одноподъездном кирпичном жилом доме», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в результате ЧП нет возгораний и повреждения квартир. Никто из людей не пострадал.

«В кратчайшие сроки к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Волгоградской области, которые провели эвакуацию жителей 2-го этажа по пожарной лестнице», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что Людей временно разместили в здании школы № 31. По данным ведомства, в доме числится более 40 жильцов.

Ранее ведомство сообщало об эвакуации 19 человек, в том числе четырех детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последних числах мая соцсетях появились сообщения о том, что в доме № 2 по улице Невской в Волгограде появилась трещина. Людей эвакуировали, дом отключили от инженерных коммуникаций.

Как оказалось, проблема возникла не вчера. Состояние этого здания находится на постоянном контроле властей с 2015 года. Специалистов проводят комплексное обследование капитальных конструкций здания.