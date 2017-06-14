Брюссель, 14 июня, 2017, 04:43 — ИА Регнум. Еврокомиссия инициировала дело против Польши, Чехии и Венгрии в связи с отказом этих стран принимать беженцев из Греции и Италии согласно соглашению, принятому министрами внутренних дел стран ЕС в 2015 году, передает 13 июня Die Tagesschau.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

В рамках соглашения по перераспределению беженцев восточноевропейские страны должны были разместить у себя до сентября 2017 года 120 тыс. мигрантов, но не приняли пока ни одного.

«Их добровольное согласие в 2015 году несет юридическую обязанность сегодня», — отмечает еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.

Он подчеркивает, что ЕС — это не просто «деньги и безопасность», это, в первую очередь, «солидарность и политическая ответственность».

Власти Венгрии объявили сопротивление Еврокомиссии, министр иностранных дел Петер Сийярто назвал все обвинения со стороны ЕС «вымогательством».

Заместитель главы МИД Польши Конрад Шимански также заявил, что «данная процедура только углубит политическую напряженность внутри ЕС».

«Если возникнет необходимость, то Польша готова защищать свои права и интересы в суде», — добавил он.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка раскритиковал все обвинения со стороны Еврокомиссии, утверждая, что ситуация с безопасностью в ЕС ухудшается, а система распределения беженцев не работает.