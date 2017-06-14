Петропавловск-Камчатский, 14 июня, 2017, 04:32 — ИА Регнум. Первым круизным лайнером, который зайдя в порт Петропавловска-Камчатского, ошвартуется у нового главного морского вокзала Камчатки, станет «Профессор Хромов». Как сообщили ИА REGNUM в правительстве края, капитальный ремонт причала, к которому и пришвартуется судно, практически завершен.

Петропавловск-Камчатский

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Сейчас там идет укладка последнего слоя асфальта. К приходу первого парохода причал будет готов.

«Ожидается, что лайнер простоит в порту 2 дня. Его пассажиры будут первыми туристами, которые пройдут через новый пункт пропуска через государственную границу, оборудованный в здании морвокзала», — сказали собеседники агентства.

На территории морвокзала начинаются работы по благоустройству — уложат асфальт, оборудуют парковки, приведут в порядок «зеленую зону».

Строительство морвокзала было завершено в декабре 2016 года. Новое здание площадью более 8 тысяч квадратных метров рассчитано на одновременное обслуживание 200 человек. В помещениях пассажирского терминала в 2017 году оборудуют зал ожидания, билетные кассы, камеру хранения, справочное бюро. В одном из блоков впоследствии также будет размещён пункт пропуска через государственную границу РФ.

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В полноценную работу морвокзал запустят в комплексе с расположенным рядом 100-метровым причалом. Глубина у причальной стенки достигает 9 метров, поэтому по окончании ремонтных работ швартоваться в порту смогут и большие круизные лайнеры с осадкой до 8,5 метров.

Ожидается, что модернизация портовой инфраструктуры на Камчатке позволит увеличить количество заходов пассажирских лайнеров с 15−20 до 60 в год.

Строительство здания морвокзала выполнено в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Стоимость работ составила 532,9 млн рублей. На ремонт причала № 5 из федерального бюджета выделено порядка 80 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в рамках реализации проекта территории опережающего социально-экономического развития намерены создать курорт мирового класса. Туристический кластер разместиться в Паратунке. Это зона уже сейчас очень хорошо известна туристам — здесь множество баз отдыха, в бассейнах которых используется термальная вода, выходящая из-под земли.