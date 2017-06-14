Казань, 14 июня, 2017, 04:34 — ИА Регнум. В Казани пригородные поезда в дни матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 и вплоть до 6 утра следующего дня будут следовать только от начальной до конечной станции без остановок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе пассажирской компании АО «Содружество», это связано с обеспечением безопасности.

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В период проведения Кубка конфедераций пригородные поезда по маршруту Казань-Аэропорт-Казань будут следовать без остановок не только ночью, без остановок они будут следовать в дни проведения матчей (18, 22, 24 и 28 июня) и до шести утра следующего дня (19, 23, 25, 29июня). Все остальные дни действует обычный режим работы. Кроме того, в даты прохождения матчей количество поездов вырастет до 24 пар в сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матчи Кубка в четырёх городах России пройдут с 17 июня по 2 июля, но в Казани первая игра запланирована на 18 июня. В ней сойдутся команды Португалии и Мексики. Следующий матч намечен на 22 июня: Германия — Чили, а 24 июня российская команда сразится с мексиканской. Полуфинал Кубка Конфедераций также пройдёт в Казани — 28 июня.

Напомним, при предъявлении контролёру паспорта болельщика (FAN ID) и билета на матч в этот день проезд на всех видах общественного транспорта будет бесплатным с 0:00 до 23:59. Для иногородних болельщиков и гостей города автобусы, которые идут через стадион «Казань Арена», пометят специальной табличкой на лобовом стекле.

Кроме того, непосредственно в дни матчей расписание общественного транспорта будет откорректировано в сторону увеличения времени работы на 4 часа. Для развоза зрителей будут работать около 400 автобусов и 20 трамваев по две секции в каждом. От железнодорожных вокзалов «Казань-1» и «Казань-2» в дни матчей пустят специальные шаттлы, которые будут следовать через станции метро «Кремлевская» и «Козья слобода» до остановки «ул.Адоратского».