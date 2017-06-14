Атланта, США, 14 июня, 2017, 04:22 — ИА Регнум. Побег заключенных из тюрьмы в штате Джорджия (США) закончился смертью двух надзирателей, передает телеканал NBC.

AlexVan Тюрьма

Двое заключенных сбежали из автобуса, на котором их везли из тюрьмы «Болдуин» города Хардвик (штат Джорджия). При этом они, завладев оружием, открыли огонь по охранникам, получившим смертельные ранения.

Заключенные бежали на автомобиле Honda Civic. Названы имена злоумышленников — Рики Дюбуз и Донни Рассел Роу. Оба они были осуждены за вооруженное ограбление, причем Роу — пожизненно.

Полиция назначила вознаграждение за сообщение данных о беглецах — $60 тысяч. Известно, что оба убийства совершил один преступник, передает CBS News.

Читайте также: В США застрелили сотрудника правоохранительных органов