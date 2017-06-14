Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Владимир Путин

Москва, 14 июня, 2017, 03:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин во время экскурсии в его рабочем кабинете в Кремле показал кинорежиссеру Оливеру Стоуну портрет своего отца. Отрывок из фильма «Интервью с Путиным» опубликован на сайте YouTube.

Проводя гостя по своим рабочим кабинетам, президент остановился у портрета, на котором изображен человек в форме военно-морского флота.

«Это мой отец, в Севастополе, в Крыму. Он служил в военном флоте», — сказал президент.

В ходе экскурсии президент рассказал, что в одном из кабинетов он работает с документами.

«Здесь я с документами работаю. Он, как правило, завален бумагами», — пояснил он.

В том кабинете, который «завален бумагами», Стоун обнаружил книгу «Нерассказанная история США», которую он написал в соавторстве с Питером Кузником.

Также президент показал режиссеру ту часть кабинета, в которой проходят международные переговоры.

Напомним, документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным» вышел на кабельном телеканале Showtime 12 июня. Четырехсерийное кино режиссер снимал два года. Последняя серия будет показана 15 июня. Судя по реакции в социальных сетях, фильм понравился многим зрителям.

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