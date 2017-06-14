Пекин, 14 июня, 2017, 03:47 — ИА Регнум. Китай и Германия провели свой первый высокоуровневый диалог по теме безопасности 12 июня в Пекине, в рамках которого обе стороны пришли к согласию необходимости углубить взаимодействие и сотрудничество в сфере безопасности, передает агентство «Синьхуа».

Noofa2401 Террористы из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в России)

На встрече сопредседательствовали генеральный секретарь Комиссии по политическим и юридическим отношением при ЦК Компартии КНР Ван Юнцин и представитель Федеральной разведывательной служба Германии при Ведомстве федерального канцлера Клаус-Дитер Фритше.

Во время их беседы, стороны обменялись взглядами на борьбу с терроризмом и международной преступностью, а также по региональным и глобальным проблемам.

Китайские и немецкие делегаты достигли важного консенсуса по вопросам сотрудничества в сферах террористической угрозы, нелегальных мигрантов и организованной преступности.

Вторая встреча на высоком уровне запланирована в Берлине в 2018 году.

Напомним, что в последние годы, особенно на волне прихода к власти в США президента Дональда Трампа, Китай начал активно выстраивать тесные отношения с Германией, как локомотивом ЕС, разделяющего принципы глобализации и свободной торговли, которые были отвергнуты администрацией Трампа в угоду политики протекционизма, что не устраивает Поднебесную.