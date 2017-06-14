Вашингтон, 14 июня, 2017, 03:34 — ИА Регнум. Полномочия, позволяющие определять количество американских военных на территории Афганистана, получил от президента США Дональда Трампа министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис, сообщает Reuters.

Tourister.ru Пентагон

По данным агентства, полученным от некоего американского официального лица, пока Петнагон не объявляет об увеличении контингента. В настоящее время он насчитывает 8,4 тысячи военнослужащих на афганской земле.

Напомним, американская военная миссия находится в Афганистане почти десять лет. При этом обстановка в Афганистане остается напряженной.

В начале февраля 2017 года командующий миссией США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что необходимо еще несколько тысяч военнослужащих международных войск, чтобы сдвинуть с мертвой точки борьбу против афганских талибов («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, войскам «не хватает еще несколько тысяч».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля Мэттис вне плана посетил Афганистан с неофициальным визитом. Это произошло после отставки афганского министра обороны Абдуллы Хабиби и начальника Генштаба армии Кадама Шах Шахима.