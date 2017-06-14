Москва, 14 июня, 2017, 03:10 — ИА Регнум. Попытки нарушить мировой ядерный баланс — большая ошибка, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну.

The Official CTBTO Photostream Ядерный взрыв

В документальном фильме «Интервью с Путиным» российский президент заявил, что создание атомного оружия в СССР обеспечивало ядерный баланс. Теперь же, отметил он, ситуация меняется:

«А мы что сейчас делаем? Мы сейчас пытаемся этот баланс нарушить, это большая ошибка».

Российский президент отметил, что в СССР в создании ядерного оружия советские ученые работали вместе с иностранными коллегами — «прежде всего с немцами».

«Но наша разведка получала огромное количество информации из Соединенных Штатов», — уточнил он.

Он упомянул американских коммунистов Юлиуса и Этель Розенберг, обвиненных в шпионаже в пользу СССР и «отправленных на электрический стул». Президент отметил, что коммунисты — муж и жена — передавали информацию, но источником ее были сами ученые, работавшие в США.

«Они поняли опасность, они выпустили джина из бутылки, — сказал он. — Загнать его туда невозможно».

В «Интервью с Путиным» российский президент, комментируя фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» (1964 г.) сказал, что лента до сих пор актуальна — «при всей фантастичности того, что мы видим на экране».

«С тех пор мало что изменилось, — сказал он. — Разница только в том, что современные системы вооружения стали сложнее, и вот эта идея орудия возмездия и невозможность управления этой системой с какого-то момента, — они все достаточно актуальны для сегодняшнего дня».

Напомним, показ «Интервью с Путиным», снятый Стоуном в течение двух лет, начался в США на кабельном телеканале Showtime 12 июня. Последняя серия выйдет 15 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соцсетях фильм оценили высоко, назвав его информативным и интригующим. По мнению комментаторов, эта лента — очень честный взгляд на настоящую Россию.

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