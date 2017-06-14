Москва, 14 июня, 2017, 03:08 — ИА Регнум. Заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о расширении антитеррористической операции нужно рассматривать в контексте возможных досрочных выборов. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил народный депутат Украины VI—VII созывов, директор Института правовой политики и социальной защиты Ирина Бережная.

ИА Красная Весна Разрушения. ДНР

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«Это нужно рассматривать исключительно в контексте PR-технологий в преддверии возможных досрочных выборов. Сейчас «Партия войны» прекрасно понимает, что их рейтинг на уровне обезжиренного кефира, поэтому им нужно любым способом мобилизовать свой электорат, для которого революция до сих пор не закончилась», — обозначила Бережная.

«Вторая причина — попытка подставить президента Порошенко. Если он откажется идти по пути «Партии войны», то у них будет шанс в преддверии досрочных выборов обвинить его в сдаче национальных интересов, — добавила народный депутат Украины. — Никаких реальных действий не последует».

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о необходимости изменить формат военных действий в Донбассе. Применять ВСУ Киев может либо при антитеррористической операции, либо при объявлении войны. По мнению Турчинова, расширение АТО до нового формата полностью соответствует Минским соглашениям.