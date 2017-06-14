Москва, 14 июня, 2017, 03:05 — ИА Регнум. Когда люди, которые стоят во главе, безответственно относятся к своим заявлениям, это пугает. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя слова секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о расширении антитеррористической операции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM АТО

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«Недавно министр Климкин заявлял о введении виз. Как только он понял, что Россия ответит, решили какую-то бумажку другую. Поэтому серьёзно относиться к заявлениям Турчинова, я не хочу. Хотя я понимаю, когда во главе страны, а это всё-таки орган, который тоже во главе страны, стоят такие люди, которые безответственно относятся к своим заявлениям, меня это очень пугает и настораживает», — отметил депутат ГД.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о необходимости изменить формат военных действий в Донбассе. Применять ВСУ Киев может либо при антитеррористической операции, либо при объявлении войны. По мнению Турчинова, расширение АТО до нового формата полностью соответствует Минским соглашениям.