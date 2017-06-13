Сингапур, 14 июня, 2017, 02:39 — ИА Регнум. Лучшим аэропортом мира назван сингапурский международный аэропорт «Чанги» (Singapore Changi Airport) — согласно рейтингу компании AirHelp, опубликованному на ее официальном сайте.

Eternal dragon Транзитная зона Терминала 3 аэропорта «Чанги», Сингапур

В рейтинге баллы выставлялись по совокупности показателей — времени, качеству обслуживания, оценкам клиентов. Всего в рейтинге указано 76 аэропортов.

Согласно приведенным данным, «Чанги» набрал 9,7 баллов. На втором месте — международный аэропорт Мюнхена (Германия) — 8,7 баллов. Международный аэропорт Гонконга — на третьей позиции — 8,4 балла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в десятку худших аэропортов мира, согласно рейтингу AirHelp, попало четыре британских воздушных гавани. Самым плохим среди всех 76 оказался международный аэропорт Кувейта.