Москва, 14 июня, 2017, 02:15 — ИА Регнум. Запрос сведений об утечке за рубеж кадров из российских авиакомпаний сделала Росавиация, передает Russia Today.

Цитата из к/ф «Мимино». реж. Георгий Данелия. 1978. СССР Советские пилоты

В сообщении говорится, что ведомство просит предоставить сведения в срок до 15 июня. Росавиацию интересуют данных об уволившихся с 1 января 2015 года по 1 июня 2017 года пилотах, «в отношении которых имеется достоверная информация об их трудоустройстве в зарубежные авиакомпании».

Напомним, 9 июня газета «Коммерсантъ» сообщила, что российских авиаперевозчиков беспокоит утечка квалифицированных кадров в азиатские страны, включая Китай и Южную Корею. С начала 2015 года на работу в Азию отправились более 300 пилотов, еще 400 человек — готовятся к переезду.

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Комментируя это сообщение, 10 июня российский министр транспорта Максим Соколов заявил, что отток кадров, вероятно, есть, но «большой проблемы нет». По его оценкам, Россия готовит столько пилотов, что для потребностей внутрироссийского рынка их вполне хватает.