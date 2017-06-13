Вашингтон, 14 июня, 2017, 01:46 — ИА Регнум. «Сешнс заявил, что он не имел никаких контактов с иностранными должностными лицами по поводу вмешательства в предвыборную кампанию или в выборы», — говорится в сообщении.

Gage Skidmore Джефф Сешнс

Напомним, в Вашингтоне проходят слушания, посвященные расследованию о «вмешательстве России» в выборы американского президента, которые состоялись в 2016 году и завершились приходом к власти Дональда Трампа.

7 июня Сешнс заявил, что не исключена его отставка с поста генерального прокурора — столь напряженными являются теперешние отношения с Трампом.

9 июня в американских СМИ появилась информация, что бывший директор ФБР Джеймс Коми (уволенный, «чтобы замять расследование об участии Москвы в победе Трампа») заявил о перехваченных данных еще одних переговоров Сешнса с российским послом в США Сергеем Кисляком.

«Информация частично основана на перехватах внутренних переговоров между российскими лицами, на которых обсуждалась встреча», — сообщила телекомпания CNN.

При этом Коми предположил, что на основании всех данных, полученных ФБР, Кисляк мог встречаться с Сешнсом не дважды, как предполагалось ранее, а что встречи было три. Бывший глава ФБР ссылался на свои источники.