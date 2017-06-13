Пекин, 14 июня, 2017, 01:29 — ИА Регнум. Китай должен вести работу над изменением государственных функций, рационализируя административное санкционирование, делегирование власти на более низкие ровни, а также улучшая регулирование и обслуживание, заявил 13 июня премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, передает агентство «Синьхуа».

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"Реформа является глубоким преобразованием правительством самого себя», — заявил Ли во время телеконференции.

Перерезая красную линию, улучшая надзор и услуги, государство будет способно создать честную рыночную среду и стимулировать жизнеспособность рынка наряду с народным творчеством, отметил Ли.

Китай должен продолжить устранять административные проволочки путем ограничения использования правительством власти, продолжил премьер.

Правительство страны должно сделать согласование проще, надзор строже, а обслуживание качественней, завершил Ли.

Напомним, что Китай продолжает реформировать все ключевые сферы: от государственного управления и надзора до финансов и экономики в целом.