Вашингтон, 14 июня, 2017, 01:15 — ИА Регнум. Переговоры по условиям возвращения России ее дипломатической собственности на территории США обсуждаются Вашингтоном и Москвой, заявил в американском сенате государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Уборка

«Над чем мы сейчас работаем с ними [с Москвой] в этих переговорах, так это над обсуждением условий возобновления их доступа к собственности в целях организации отдыха», — сказал он.

Тиллерсон подчеркнул, что США не лишали Россию дипломатической собственности — дипломатических дач на территории штатов Нью-Йорк и Мэриленд. По его словам, ее «не отбирали», она принадлежит российской стороне.

Госсекретарь напомнил, что эти дачи стали собственностью СССР в 1971 году. Затем собственником стала Российская Федерация: Вашингтон передал их российскому правительству за сумму величиной в один доллар.

Напомним, скандал вокруг российских дипломатов, возникший в конце срока правления 44-го американского президента Барака Обамы и инициированный американской стороной, привел к тому, что 35 дипломатов российского посольства в Вашингтоне и Генерального консульства в городе Сан-Франциско (штат Калифорния, США) были высланы из страны.

Кроме того в Мэриленде и в Нью-Йорке были закрыты две российские дипломатические дачи. Все это было сделано в рамках очередных антироссийских санкций, введенных Обамой. Поводом к притеснениям были объявлены кибератаки «российских хакеров».

Тогда же представителями Белого дома было объявлено, что российским дипломатам закрыт доступ к этой собственности с 30 декабря 2016 года.