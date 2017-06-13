Пекин, 14 июня, 2017, 01:11 — ИА Регнум. Вице-председатель КНР Ли Юаньчао и член Госсовета КНР Ян Цзечи встретились 13 июня с вице-президентом и министром иностранных дел Панамы Исабель Сен Мало де Альварадо, передает агентство «Синьхуа».

Панамский канал

Встреча проходила в Пекине по случаю подписания совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений.

Ли заявил, что Китай одобряет позицию признание Панамой принципа «одного Китая» и установление дипломатических отношений между странами.

«Это ключевой тренд развития и общее стремление народа», — заявил Ли, обращаясь к Сен Мало во время их встречи в Доме народных собраний.

Установление дипломатических отношений стоит в одном ряду с политикой «одного Китая», а также базовыми интересами двух стран и народов, отметил Ли, призывая стороны усилить обмены, укрепить доверие и углубить сотрудничество.

Сен Мало заявила что Панама придерживается принципа «одного Китая» и нацелена на обширное сотрудничество с КНР. На отдельной встрече в административном комплексе Чжуннаньхая, Ян заявил, что установление дипотношений открывает новую главу между Китаем и Панамой.

Он призвал к еще более прагматическому сотрудничеству обменам между двумя странами, а также многосторонней связи и сотрудничеству во имя выгод для двух народов и международного сообщества в целом.

Сен Мало, в свою очередь отметила, что решение установить дипломатические отношения с Китаем отвечает базовым интересам двух стран и народов.

Панама намерена усилить сотрудничество с Китаем в области торговли, инвестиций, туризма и связи, добавила она, утверждая, что Панама может стать терминалом Китайско-Латиноамериканского сотрудничества.

Напомним, что 13 июня Республика Панама и КНР подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между странами. Фактически, Панама признала наличие лишь одного Китая, который представляет на международной арене только КНР, а также разорвала отношения с Тайванем, как самостоятельным субъектом внешней политики. Теперь только 20 стран во всем мире не имеют дипотношений с КНР.

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