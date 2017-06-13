Вашингтон, 14 июня, 2017, 00:43 — ИА Регнум. К улучшению отношений с Москвой стремятся все американские партнеры и союзники. Они просят Вашингтон наладить эти отношения, сказал во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США американский государственный секретарь Рекс Тиллерсон.

Redstate.com Рекс Тиллерсон

Выступая перед американскими сенаторами, госсекретарь отметил, что речь идет обо всех партнерах «без исключения» — как в Азии, так и в Европе, да и на Ближнем Востоке. По его словам, союзники формулируют свою просьбу так:

«Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены».

Тиллерсон подчеркнул, что никто из американских союзников не видит пользы в ухудшении отношений. Напротив — дальнейший регресс диалога пойдет, по их мнению, исключительно во вред.

Отметим, что заявление Тиллерсона сделано на фоне очередной волны санкций в отношении России, которые теперь, вероятно, будут закреплены на законодательном уровне, к тому же с ограничением возможности применения американским президентом права вето.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сенате Тиллерсон заявил, что необходимо сохранить каналы связи с Россией, по которым стороны начали переговоры. Речь идет об обсуждении положения дел в Сирии и на Украине.