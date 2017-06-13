Вашингтон, 14 июня, 2017, 00:25 — ИА Регнум. Регламентирование новых антироссийских санкций предусматривает законопроект, опубликованный американским конгрессом, пишет газета «Коммерсантъ».

Вид на здание Конгресса США

Из документа следует, что ужесточения касаются тех российских банков, которые уже находятся под санкциями. Срок финансирования для них резко сокращается — с 90 до 14 дней.

Другое ограничение распространяется на сроки финансирования российских энергетических компаний, находящихся под санкциями: оно не должно будет выходить за временные рамки в 30 дней.

В законопроекте прописано, что американские физические лица и организации не смогут, не нарушая закона, вести «сделки с предоставлением финансирования и другие деловые отношения сроком дольше, чем на 14 дней».

Отметим, что пока этот законопроект не принят, санкции предусматривают запрет для компаний США выдавать российской стороне кредиты сроком свыше 90 дней.

Напомним, 12 июня американский сенатор (штат Южная Каролина) Линдси Грэм заявил, что в ближайшее время Конгресс США намерен ужесточить антироссийские санкции. Очередные санкции будут облечены в форму закона, что существенно осложнит в дальнейшем их возможную отмену, даже если президент США Дональд Трамп попробует воспользоваться своим правом вето.

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В этот же день глава сенатского комитета по иностранным делам Роберт Коркер заявил, что, если законопроект будет принят, перед отменой какого-либо пункта санкций Белый дом обязан будет вынести это на рассмотрение Конгресса.