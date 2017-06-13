Москва, 14 июня, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Кроме того, что президент Трамп лишён свободы выбора в отношениях с Россией усилиями американских спецслужб, Стоун напомнил о словах Владимира Путина, указавшего, что политика США, не меняется, а меняются лишь президенты страны.

Gage Skidmore Оливер Стоун

У предыдущего президента США Обамы могли быть намерения по переформатированию российско-американских отношений и позиции по войне с терроризмом, но он не смог ничего добиться, сказал Оливер Стоун.

По мнению знаменитого голливудского режиссёра, в США существует «глубинное государство», которое и является настоящей властью, принимающей решения.

Оливер Стоун считает, что эти «глубинные структуры» целенаправленно создали множество проблем в отношениях с Россией. Они припёрли Трампа к стенке, поэтому у него нет возможности «перезагрузить» отношения с Россией, даже если у него есть такое желание.