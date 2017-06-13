Саранск, 13 июня, 2017, 23:40 — ИА Регнум. В Саранск прибыли 30 троллейбусов к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Врио главы Мордовии Владимир Волков подчеркнул, что приобретение сразу 30 новых транспортных средств стало возможным благодаря предстоящему мировому первенству, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

ЧМ-2018

Стоимость каждого троллейбуса составляет около 11 млн рублей, но благодаря федеральной программе поддержки автопрома каждая единица обошлась республике почти вдвое дешевле. Таким образом, удалось сэкономить для городского бюджета 150 млн рублей. Новые троллейбусы — низкопольные и более вместительные, приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. Система управления полностью автоматизирована. Транспорт оборудован видеорегистратором и системой видеонаблюдения из пяти камер, оснащен системой «ГЛОНАСС» и соответствует всем требованиям безопасности. Торжественный вывод на линию новых транспортных средств состоялся 12 июня в юго-западной части города, рядом с храмом святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

«Мы активно готовимся к мировому футбольному первенству: строим многочисленные объекты, обновляем городскую инфраструктуру, занимаемся благоустройством. Новые дороги и гостиницы, дома, скверы, транспорт — все это наследие чемпионата, которое будет служить жителям республики долгие годы. В феврале в Саранск уже прибыли 50 новых автобусов. Сегодня мы пускаем на линию троллейбусы. Такого масштабного обновления общественного транспорта не было в республике никогда. Теперь мы сможем серьезно укрепить все без исключения городские маршруты», — заключил Волков.

Руководитель республики не ограничился осмотром новых транспортных средств и совершил поездку вместе с горожанами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проходить на 12 стадионах в 11 городах.

В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» в рамках мундиаля пройдут четыре матча группового этапа — 16, 19, 25 и 28 июня.