Бухарест, 13 июня, 2017, 23:27 — ИА Регнум. «Мы бы хотели говорить с Россией на равных. Но не получается», — завил посол Румынии в США Георге Майор в интервью американскому изданию The Cipher Brief.

Дмитрий Налбандян. Море. Чайки. 1987

По словам дипломата, румынское государство хотело бы иметь «предсказуемые» отношения с Россией, но «на сегодняшний день это невозможно». «Наши коммуникации не совсем развиты; мы хотим говорить на равных, в качестве союзника НАТО, привлекать внимание к аспектам, связанным с региональной безопасностью и иметь рациональную реакцию со стороны России. То есть видеть, что Россия способствует созданию благоприятных условий безопасности. К сожалению, сейчас это не так», — заявил Майор.

Посол Румынии выразил обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности в Черноморском регионе. «Аннексия Крыма России является важнейшим событием в структуре международных отношений после Второй мировой войны. Кроме того, мы замечаем, что в Крыму идет процесс милитаризации; он все чаще используется в качестве платформы для проекции силы в регионе Черного моря. Кроме того, это развилка на Сирию. Таким образом, мы должны ответить на эту динамику, довольно негативную для нашей безопасности. Мы стараемся сгенерировать более сильную позицию на восточном фланге НАТО», — сказал посол.

Майор, являющийся бывшим главой внешней разведки Румынии, подчеркнул, что ситуация на Украине также неустойчива. «У нас есть общая граница с Украиной, и это очень важно. Мы пытаемся, помочь Украине стать более стабильной, реформировать свои системы и сблизиться с НАТО и ЕС. Замороженные конфликты в Республике Молдова — Приднестровье, Грузии — Абхазии также создают нестабильную среду для безопасности в регионе», — подвел итог румынский дипломат.