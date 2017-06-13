Москва, 13 июня, 2017, 23:21 — ИА Регнум. Возбуждение уголовного дела в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении крупной взятки, является законным. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы, сообщает РАПСИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

В ходе заседания 8 июня суд продлил срок содержания Маркелова и руководителя компании «Телекомпания 12 регион» Наталии Кожановой под стражей до 12 сентября. Оба арестованных не признают вину. Третий фигурант дела — учредитель птицефабрики «Акашевская» депутат Госсобрания Марий Эл Николай Криваш объявлен в международный розыск, в отношении него избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

Кроме того, Мосгорсуд ранее признал законным арест 23 объектов недвижимости — земельные участки, квартиры, здания в Йошкар-Оле и Москве, принадлежащих как самому Маркелову, так и его мачехе. Также арест наложен на шесть объектов недвижимости Криваша — в Йошкар-Оле и поселке Горки Ленинские.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Леонид Маркелов был задержан 13 апреля. В отношении экс-главы региона, а также Кожановой и Криваша возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.