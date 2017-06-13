Кишинёв, 13 июня, 2017, 23:11 — ИА Регнум. Москва сожалеет в связи с инициированным властями Молдавии запретом на трансляцию в республике российских информационных и новостных программ. Об этом заявил 13 июня РИA «Новости» замглавы МИД РФ Григорий Карасин. «По сути дела речь идет об информационной блокаде своего собственного населения», — сказал Карасин.

Totul.md Владимир Плахотнюк

Лидер правящей Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк объявил 13 июня о начале жесткой борьбы с российской пропагандой. Предложенная Демпартией инициатива предполагает запрет информационных программ российских телеканалов. В качестве примера Плахотнюк привел Украину, которая приняла самые радикальные меры для борьбы с «российской пропагандой».

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не подпишет закон о запрете «российской пропаганды», даже если его дважды примет парламент. Додон сказал, что, выступая с этой инициативой, Демпартия пытается «понравиться кому-то на Западе», продемонстрировав свою антироссийскость.

Председатель парламента Молдавии от Демпартии Андриан Канду, отметил, что если Додон нарушит законодательство, отказавшись подписать принятый парламентом закон, то в отношении него может быть инициирована процедура импичмента.

ИА REGNUM напоминает, что согласно молдавскому законодательству, президент имеет право не подписать принятый парламентом закон, однако в случае его повторного принятия обязан подписать его.