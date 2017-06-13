Вашингтон, 13 июня, 2017, 23:12 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром развитие ситуации вокруг Катара, сообщила журналистам официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

U.S. Army Security Assistance Command США и Саудовская Аравия

По словам Хезер Науэрт, госсекретарь Тиллерсон встретился с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром в Госдепартаменте.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в регионе. При этом госсекретарь США подчеркнул необходимость снижения напряженности в регионе Персидского залива.

Обе стороны согласились с необходимостью конструктивных усилий и диалога для скорейшего разрешения сложившейся ситуации.

Хезер Науэрт подчеркнула, что в ходе переговоров была отмечена необходимость совместной работы по деэскалации ситуации.

Напомним, ранее Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон призывает страны Персидского залива ослабить блокаду Катара.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 июня дипломатические отношения с Катаром разорвали Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Ливия, Йемен, Мальдивы, Мавритания и Коморские Острова, обвинив при этом Доху в поддержке терроризма и покровительстве экстремистской идеологии.