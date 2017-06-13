Москва, 13 июня, 2017, 23:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном развитие ситуации вокруг Катара, дипломатические отношения с которым разорвал целый ряд стран региона, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин с Наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном. Москва, 24 марта 2016 года

Ситуацию, сложившуюся вокруг Катара, стороны обсудили по телефону. Телефонный разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.

Владимир Путин обсудил развитие ситуации с наследным принцем, заместителем верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном. Обострение ситуации вокруг Катара стороны прокомментировали как усугубление тяжёлого положения в ближневосточном регионе.

В ходе телефонного разговора была выражена взаимная заинтересованность в поиске возможностей урегулирования ситуации вокруг Катара.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 июня дипломатические отношения с Катаром разорвали Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Ливия, Йемен, Мальдивы, Мавритания и Коморские Острова, обвинив при этом Доху в поддержке терроризма и покровительстве экстремистской идеологии.