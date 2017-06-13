Москва, 13 июня, 2017, 22:37 — ИА Регнум.

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) создадут подкомиссию, которая будет заниматься защитой прав журналистов, освещающих публичные акции.

СМИ

Об этом сообщается на официальном сайте СПЧ.

«Мы хотим, чтобы в дальнейшем журналисты знали координаты этой подкомиссии и обращались к нам в тех случаях, когда у них возникают проблемы при исполнении обязанностей по освещению публичных акций», — отмечено в заявлении главы СПЧ Михаила Федотова.

Такое решение было принято в ходе рабочего совещания членов СПЧ, наблюдавших за массовыми мероприятиями в Москве 12 июня.

Работу подкомиссии возглавит глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев.