Париж, 13 июня, 2017, 22:36 — ИА Регнум. Переговоры по будущему статусу Великобритании нужно начать как можно быстрее и проводить их в координации Еврокомиссией, заявил 13 июня президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с британским премьер-министром Терезой Мэй в Париже, сообщает агентство AFP.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Я хочу быстрейшего начала переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза, по будущему Великобритании, и координироваться они должны Еврокомиссией», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, Тереза Мэй приехала в Париж днём 13 июня. После совместных рабочего ужина и пресс-конференции главы Франции и Британии вместе посетят товарищеский футбольный матч между командами своих стран.

В связи с этим на стадионе, где запланировано проведение матча, применяются усиленные меры безопасности.

Ранее переговоры по Brexit были намечены на 19 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Дании Кристиан Йенсен выразил надежду, что Великобритания отложит Brexit в связи с итогами парламентских выборов