Вашингтон, 13 июня, 2017, 22:33 — ИА Регнум. Власти США впервые за 25 лет не стали отправлять поздравление с Днём России в посольство РФ в Вашингтоне, как это делалось ранее. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба российской дипломатической миссии в США.

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Уточняется, что впервые посольство России в США не получило от американских властей поздравления с Днём России.

До 2017 года 25 лет подряд российское посольство в Вашингтоне каждый год получало поздравления с Днём России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российско-американские отношения начали ухудшаться с 2008 года.

Сперва последовала провокация грузинских властей, подстрекаемых НАТО, которые атаковали Южную Осетию и базу российских миротворцев. В ответ последовала российская операция по принуждению Грузии к миру. США крайне негативно отнеслись к этой операции и отправили свой флот с атомным оружием в Чёрное море.

В 2011 году США и их сателлиты начали серию государственных переворотов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которую принято называть «арабской весной». Это сильно ударило по позициями России в этих регионах.

К тому же Москва осудила методы, которыми США пытались изменить страны Ближнего Востока и Северной Африки. Все эти методы в конечном итоге приводили к власти в этих странах самых оголтелых исламистов и террористов.

Россия не позволила США открыто вторгнуться в Сирию, как это было сделано в Ливии.

В 2014 года США и Евросоюз инициировали государственный переворот на Украине, в результате которого в стране началась гражданская война, а Крым вернулся в состав России.

Запад обвинил в развязывании украинского конфликта Россию, а также заявил, что Крым был якобы «аннексирован». На основании этих ложных обвинений Запад ввёл против России санкции.