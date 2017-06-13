Берлин, 13 июня, 2017, 22:29 — ИА Регнум. Экспорт немецкого вооружения упал почти на 13% в 2016 году и продолжил падение в первые четыре месяца 2017 года, 13 июня сообщает Reuters.

Thomas Hartwig Самоходный ЗРК «Ozelot» производства Германии

В 2016 году военный экспорт ФРГ составил €6 млрд 850 млн ($7 млрд 780 млн), сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные документы.

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За первые четыре месяца 2017 года правительство Германии одобрило экспорт вооружений на общую сумму €2 млрд 420 ($2 млрд 690 млн), годом ранее за аналогичный период сумма военных поставок составила €3 млрд 300 млн ($3 млрд 700 млн).

В 2016 году 53,6% немецкого военного экспорта получили страны, которые не входят в Европейский Союз или НАТО.

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Напомним, 12 июня министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал уменьшить военные поставки за пределы Европейского союза и НАТО, а также ограничить экспорт в целом.