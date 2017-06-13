Москва, 13 июня, 2017, 22:44 — ИА Регнум. Внешняя политика Украины помогает Вашингтону экономически подчинить ЕС экономическим интересам США. Об этом 13 июня заявил депутат Государственной Думы РФ Александр Ющенко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«То, что сейчас (делает) Порошенко, дескать, прощай немытая Россия, — это делается искусственный буфер в интересах США, которые хотят выдавить Россию с рынков Европы. И Европе это тоже невыгодно. Европа естественно (на это) пошла, потому что бюрократия Европейского Союза не отвечает интересам национальных стран, и (в связи с этим) уже пошли противоречия — выборы в Германии и Франции это показали», — заявил Ющенко.

Европейский Союз изначально как интеграционный проект провозглашал своей целью «единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока», отметил депутат. Таким образом, Россия задумывалась как неотъемлемая часть этого экономического пространства. Тем не менее, бюрократия Евросоюза готова идти на ухудшение отношений с Россией, поскольку «стоит сегодня в хвосте американской политики», считает Ющенко.

Говоря о безвизовом режиме Украины с ЕС, депутат отметил, что он создаёт значительные риски для европейского рынка труда.

«В (вопросе) туризма виза стоит не на первом месте. Первым стоит экономический достаток граждан. Это возможность свободно — в материальном плане, — перемещаться по своей стране и за рубежом. Сегодня на Украине экономическая составляющая не позволяет большинству людей получать от туризма то, что должен получать человек», — заявил Ющенко.

По его словам, из последних социологических опросов следует, что в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации на Украине более 60% населения выражает готовность уехать за границу за лучшей долей. Поскольку дальнейшее снижение уровня жизни на Украине неминуемо, это создаёт «большую проблему для Европы», считает депутат.

Напомним, что с 11 июня граждане Украины получили возможность путешествовать в страны Шенгенской зоны без виз. В туристических, предпринимательских и семейных целях они получают свободный доступ в Евросоюз на 90 дней в течение полугода. При этом загранпаспорта жителям Крыма и Донбасса будут выдавать только после специальной проверки.

Между тем, 18 мая в Верховной Раде Украины фракция «Народного фронта» объявила о намерении поставить вопрос о введении визового режима с Россией на заседаниях парламента. Глава фракции Максим Бурбак указал, что в украинском парламенте найдётся достаточно депутатов, которые отдадут голоса за постановление, однако депутаты «Блока Петра Порошенко» посчитали введение виз с Россией чрезмерно затратным и нецелесообразным.