Москва, 13 июня, 2017, 22:08 — ИА Регнум. Безвизовый режим Украины с Евросоюзом носит условный характер, и это свидетельствует о том, что в Европе не рассматривают эту страну в качестве равноправного партнёра. Об этом 13 июня заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А так жалко

«12 лет назад Украина в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для граждан Европейского Союза. Казалось бы, если мы имеем с ними равнозначные партнёрские отношения, Европа должна была поступить так же. Но они поступили совершенно по-другому! Речь же не идёт о безвизовом режиме. Речь идёт о либерализации визового режима для граждан Украины», — заявил Килинкаров.

По его словам, в то время как Украина в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для Европейского Союза без каких-либо ограничений и исключений, сам ЕС принял решение о либерализации визового режима с правом в одностороннем порядке отмены этого режима.

«Это не отношения равноправных партнёров. Европа уже изначально не считает Украину равноправным партнёром как минимум», — констатировал он.

Таким образом, в сложившейся ситуации с политической точки зрения Европейский Союз получил дополнительный рычаг давления на украинскую власть.

«Если завтра нужно будет Европейскому Союзу оказать давление на любую власть — будь то нынешнюю или последующую, — они будут заявлять, что у вас плохо идут реформы, вы плохо боретесь с коррупцией… Поэтому мы будем рассматривать вопрос об отмене безвизового режима. Таким образом дестабилизируя ситуацию внутри самой страны», — считает Килинкаров.

Напомним, что с 11 июня граждане Украины получили возможность путешествовать в страны Шенгенской зоны без виз. В туристических, предпринимательских и семейных целях они получают свободный доступ в Евросоюз на 90 дней в течение полугода.

Между тем, 18 мая на Украине фракция «Народного фронта» объявила о намерении поставить вопрос о введении визового режима с Россией на заседаниях Верховной Рады. Глава фракции Максим Бурбак указал, что в украинском парламенте найдётся достаточно депутатов, которые отдадут голоса за постановление, однако депутаты «Блока Петра Порошенко» посчитали введение виз с Россией чрезмерно затратным нецелесообразным. В свою очередь в Кремле пообещали зеркальную реакцию на возможное введение визового режима Украиной.