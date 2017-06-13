Ленинградская область, 13 июня, 2017, 22:04 — ИА Регнум. Производители автомобилей и автокомплектующих в Ленинградской области вновь получили шанс на субсидирование своих научных разработок. Прием заявок на финансирование инноваций в автопроме из областного бюджета стартует 19 июня. Об этом сегодня, 14 июня, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Fordsollers.com Завод Ford во Всеволожске

В 2017 году в бюджете области предусмотрено 16,6 млн рублей для компенсации затрат промышленных предприятий на проведение испытаний образцов материалов, продукции, технологического оборудования и оснастки, в том числе программного обеспечения, а также на проведение их технической поддержки, настройки и модификации.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета экономического развития и инвестиционной деятельности региона, субсидии автопроизводители Ленинградской области получают два года подряд. В 2016 году субсидию получил ООО «Ти Ай Аутомотив», работающий по заказам компании Ford. Предприятие расположено во Всеволожске, выпускает комплектующие для автомобилей — топливные и тормозные системы.

По итогам прошлого года предприятие показало рост объема промышленного производства к уровню 2015 года в 119%. Рост инвестиционных затрат к концу 2016 года составил 216%, рост выработки на одного работника к концу 2016 года — 131%.

На субсидии могут рассчитывать предприятия, выпускающие автомобили и комплектующие на территории Ленобласти, не имеющие долгов перед государством и задолженностей по заработной плате перед сотрудниками.

Напомним, в Ленобласти действует автомобильный кластер, включающий десятки предприятий, которые производят автомобили, автокомпоненты и комплектующие. Среди них сборочные предприятия ЗАО «Форд Мотор Компани» и ООО «Катерпиллар-Тосно», а также более двадцати предприятий-производителей автокомпонентов в различных отраслях: химическая промышленность (ООО «Нокиан Тайерс») производство металлических изделий (ООО «Гестамп Северсталь Всеволожск», ООО «МВ Кингисепп»), производство автокомпонентов (ООО «Ти Ай Аутомотив», ООО «Ханил Рус»), прочее транспортное машиностроение (ОАО «ТоМез») и текстильная промышленность (ПАО «Узор»). На предприятиях задействованы свыше 3,5 тысяч человек.

Кроме того, 27 сентября 2016 года в автокластер Ленобласти включился петербургский завод «Ниссан Мануфекчуринг Рус». Поставщиками автокомпонентов для завода планируют стать 11 автопроизводителей Ленинградской области.

Индекс промышленного производства в регионе январе-октябре 2016 года по сфере «производство транспортных средств и оборудования» составил 110,8%.

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Добавим, в конце прошлого года в поселке им. Морозова во Всеволожском районе области заработал инжиниринговый центр Национальной ассоциации производителей автокомпонентов (НАПАК), появление которого, как предполагают областные власти, должно способствовать локализации в регионе востребованных технологий, а также подбору поставщиков для развития сборочных производств в рамках автомобильного кластера Ленобласти.

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