Киев, 13 июня, 2017, 22:00 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Киеву пора изменить формат военной операции, которую уже три года украинские силовики безуспешно проводят в Донбассе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

По мнению Турчинова, трехлетние боевые действия на востоке Украины вышли по своим масштабам из формата «антитеррористической операции», цитирует его слова агентство «Интерфакс-Украина».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что проведенная операция выполнила некие важные задачи, но теперь наступила необходимость нового формата «защиты страны».

Стоит отметить, что ранее секретарь украинского СНБО предлагал разрешить применение регулярной армии против «гибридной агрессии России».

Напомним, «антитеррористическая операция», которую украинские силовики проводят с весны 2014 года против населения юго-востока страны, началась по распоряжению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова.

С тех пор жертвами карательной операции Киева стали не менее 10 тысяч человек, а еще несколько миллионов стали беженцами.