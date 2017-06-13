Вашингтон, 13 июня, 2017, 21:50 — ИА Регнум. «Первые месяцы президентства нынешнего лидера США связаны в сознании населения исключительно со скандалами. «Кремлевские связи», вмешательство «русских хакеров», антииммигрантские законы, постоянные склоки с прессой, провал реформы здравоохранения популярности хозяину Белого Дома не добавляют. Последнее событие в этом ряду — тяжба с экс-директором ФБР Джеймсом Коми, — пишут корреспонденты издания Патрик Скотт и Эшли Кирк. — Миллиардер от недвижимости и звезда телешоу занял пост 45-го президента Америки с самым низким рейтингом за всю историю инаугурации президентов. 100-дневная отметка показала, что деятельность сегодняшнего хозяина Овального Кабинета одобряют лишь 40% избирателей, а 55% — не одобряют. Это — исторический рекорд неодобрения».

Иван Шилов ИА REGNUM

Биллу Клинтону удалось продержаться 573 дня с момента вступления в должность до даты, когда его рейтинг неодобрения преодолел 50%-ный рубеж. Дональду Трампу, по свидетельству института Гэллапа, чтобы добиться результата в 51%, потребовалось всего 8 дней.

Увольнение Коми ускорило снижение рейтинга Трампа — средний уровень одобрения деятельности президента США на прошлой неделе составил 39,3%.

«Несмотря на то, что импичмент аналитикам по-прежнему представляется маловероятным из-за того, что Конгресс находится под контролем однопартийцев Трампа, букмекеры из конторы Ladbrokes продолжают принимать ставки на то, что ситуация для миллиардера будет ухудшаться и, скорее всего, он не дотянет на своем посту и до истечения первого срока президентства», — резюмируют авторы.