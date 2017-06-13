Джакарта, 13 июня, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Индонезия достигла соглашения с Google о выплате налогов, заявил министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати, 13 июня сообщает Agence France-Presse.

Keng Susumpow Офис компании Google

«Мы провели с ними переговоры (Google) и достигли соглашения на основе налогового отчета 2016 года, но так как он является конфиденциальным, мы не раскроем сумму достигнутого соглашения», — заявил Индравати.

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Неясно, было ли достигнуто соглашение относительно налоговых платежей до 2016 года. В компании Google не прокомментировали заявление министра финансов Индонезии.

Напомним, ранее власти Индонезии заявили, что компания Google задолжала более $400 млн неуплаченных налогов только в 2015 году.

В Google заявили, что с момента открытия офиса в Джакарте в 2011 году компания не имела налоговых задолженностей в Индонезии.