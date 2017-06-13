Панама, 13 июня, 2017, 21:48 — ИА Регнум. «Этот шаг принесет пользу и нынешнему и будущим поколениям народов наших государств, я уверен», — прокомментировал событие панамский лидер в выступлении по телевидению Панамы, а также в серии твитов.

Хуан Карлос Варела

По мнению аналитиков в сфере экономики, данный шаг латиноамериканской страны — большая потеря для Тайбэя: Панама была одним из его наиболее важных союзников с третьим среди них объемом ВВП (выше показатели только у Гватемалы и Доминиканской Республики).

Согласно подсчетам испанского издания, в мире осталось всего 20 государств, поддерживающих отношения с Тайванем и большинство из них — латиноамериканские.

Речь прощания с Тайванем в исполнении Варелы выглядела похожей на похоронную, отмечает газета. Панамский президент вспомнил, что «Тайвань был большим другом Панамы, мы благодарим его за сотрудничество и желаем успехов». Тут же, практически без перехода, латиноамериканский лидер, сменив тон на восторженный, сообщил, что «Китай всегда играет важную роль в экономике Панамы. Это второй по объему перевозимых грузов пользователь канала, соединяющего два океана, и главный поставщик товаров для зоны свободной торговли Колон, расположенной на севере страны».

По данным издания, Китай за последний год перевез через Панамский канал 38 миллионов тонн грузов, что составляет 18,9% от общего объема, прошедшего через канал. На прошлой неделе КНР начала строительство погрузочно-разгрузочного порта в провинции Колон.

После подписания министрами иностранных дел двух стран договора об установлении дипломатических отношений, панамская сторона в лице руководителя дипломатического ведомства Исабель Сен Мало заявила, что «признает существования лишь одного Китая, Пекин является единственным законным правительством, а Тайвань — неотъемлемой частью территории КНР». В соответствии с этим Панама принимает на себя обязательства прекратить какие-либо отношения или официальные контакты с Тайбэем.