Москва, 13 июня, 2017, 21:57 — ИА Регнум. Состоялся заочный обмен мнениями между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и первым и единственным президентом СССР, генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым по вопросу расширения военного блока НАТО на восток.

young shanahan Берлинская стена

Своё мнение по-поводу расширения Североатлантического альянса в направлении российских границ президент Путин в очередной раз высказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, который снял о российском президенте фильм.

Путин заявил, что считает большой ошибкой Горбачёва тот факт, что руководство СССР не потребовало предоставить письменные гарантии нерасширения НАТО на восток после объединения Германии.

«Это не было зафиксировано на бумаге. Это ошибка, но уже со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушают. Он просто поговорил и решил, что всё на этом закончено. Это не так», — сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что при решении вопрос об объединении Германии и последующего вывода Советских войск из Восточной Европы, официальные лица в США и руководство альянса, в частности, генсек НАТО 1988−1994 годов Манфред Вернер, заверяли СССР в том, что восточная граница НАТО не будет отодвинута дальше, чем тогдашняя восточная граница ГДР.

Однако это были устные заверения, не подкреплённые никакими документами. Сейчас членами НАТО являются практически все бывшие члены Организации Варшавского договора, а также три постсоветские республики — Эстония, Латвия и Литва.

Горбачёва слова Путина явно задели и он решил ответить.

Первый и единственный президент СССР оправдывается тем, что в тех условиях якобы было невозможно юридически обсуждать вопрос о гарантиях нерасширения НАТО на восток.

«Что касается «ошибки» Горбачёва, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора. Страны — члены ОВД этот вопрос не ставили», — заявил Горбачёв.

Также в своё оправдание Горбачёв указывает, что расширение НАТО началось уже после того, как он покинул свой пост. По мнению экс-президента СССР, расширение НАТО активно началось в 2000 году.

Оправдания Горбачёва выглядят неубедительно, так как распад Организации Варшавского договора и распад СССР — это его политическое фиаско, а не роковое стечение обстоятельств.