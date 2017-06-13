Уфа, 13 июня, 2017, 21:22 — ИА Регнум. В Крыму наведут порядок. В санатории

Плуг

6 июня ряд СМИ сообщил, что Крым передаст Башкирии один из детских санаториев в Евпатории. Об этом заявил глава республики Рустэм Хамитов, выступая на торжественном собрании, посвящённом Дню социального работника, пообещав «навести там порядок» и «не жалеть денег». В круглогодичном санатории смогут оздоравливаться ежегодно около 5 тыс. детей.

Детский отдых: бесплатно, но до 4-х тыс.

ИА «Башинформ» в этот день продолжило тему детского отдыха. Всего этим летом в Башкирии будет открыто 1459 школьных лагерей, в настоящее время свои двери распахнули более 600, где уже отдыхают около 38 тыс. учащихся. Центры дневного пребывания действуют на базе школ, спортивных центров и учреждений дополнительного образования. Продолжительность смены — 21 день, время работы — с 8:30 до 15 часов. Для детей организовано двухразовое питание (завтрак и обед). Из бюджета на эти цели выделяется 105 рублей на каждого ребенка. Родителям необходимо заплатить только за культурную и развлекательную программы. А вот здесь суммы значительно отличаются, в городах эта сумма колеблется от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей. К примеру, в Уфе в одной из школ за экскурсии в музеи, походы в кино и за бассейн надо заплатить около 2,5 тыс. рублей, а в другой школе примерно за такую же программу — 3,8 тыс. рублей. В сельских районах школьные лагеря в основном бесплатные.

Дороги северо-востока обойдутся в 2 млрд рублей

Ряд СМИ 6 июня сообщил, что Республиканский Дорожный фонд в 2017 году направит на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в северо-восточных районах Башкирии около 2 млрд рублей. Об этом заявил заместитель премьер-министра региона Ильяс Муниров. В частности, по словам вице-премьера, в нынешнем году начнется строительство 60-километровой дороги от Караидели до Тастубы, что позволит местным жителям ездить по территории республики, не выезжая на перегруженную трассу М-5 и территорию соседней Челябинской области. Ведется стройка моста через реку Уфа и 10-километрового обхода села Караидель. Всего в северо-восточных районах республики (Аскинский, Белокатайский, Дуванский, Караидельский, Нуримановский, Салаватский, Кигинский, Мечетлинский) в 2017 году планируется отремонтировать 142 км автомобильных дорог, 205 погонных метров мостов. С начала дорожного сезона уже отремонтированы подъездные дороги к двум башкирским здравницам — санаториям «Янган-Тау» и «Карагай» в Салаватском и Мечетлинском районах.

Башкирия — лжемолочная страна?

Ряд СМИ 7 июня со ссылкой на госдоклад Роспотребнадзора за 2016 год сообщил, что Башкирия вошла в десятку регионов РФ с наибольшим объемом фальсифицированной молочной продукции. В десятке регионов оказались также Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Татария, Новосибирская и Воронежская область, Красноярский и Алтайский край. В этих субъектах, в том числе в образовательных, оздоровительных, медицинских и организациях соцобслуживания, чаще всего выявлялись факты замены молочных жиров в продукции более дешевыми растительными (тропическими) маслами.

Идут сокращения

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день отметил, ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» (ТЗА, входит в группу КамАЗ) в 2016 году сократило 244 человек, или 27% сотрудников. По состоянию на конец года штатная численность персонала предприятия составила 773 человека (на начало года она составляла 895 человек). Фонд заработной платы завода уменьшился на 2,5%, до 197,16 млн рублей. При этом зарплата выросла на 12% (средняя — до 20,53 тыс. рублей). Истекший год ТЗА завершил с чистым убытком в размере 55,4 млн рублей. 2017 год предприятие планирует завершить с прибылью в размере 16 млн рублей, однако аналогичные планы были заложены в бизнес-план и на прошлый год, который был выполнен на 84%. ТЗА выпускает бетонотранспортную технику и запчасти к ней, противопожарную технику, узлы и детали в кооперации с ПАО «КамАЗ». По данным списка аффилированных лиц на 1 июня, «КамАЗ» владеет 51,78% акций, Sanrio corporate Ltd (Виргинские острова) — 16,54%, АО «Региональный фонд» (Башкирия) — 10%.

Эхо снегопада

Ряд СМИ 7 июня сообщил, что Верховный суд Башкирии, рассмотрев апелляционную жалобу администрации Уфы, оставил в силе решение Октябрьского районного суда о признании незаконным бездействия городских властей в период снегопадов. Решение райсуда было вынесено в марте по административному иску юриста Айдара Мулланурова. Истец указывал Иск был удовлетворен в полном объеме. Правоту заявителя в том числе подтвердили в ГИБДД, предоставив протоколы, в которых зафиксированы факты сужения проезжей части и несоответствие состояния дорог ГОСТу. Тема зимнего коллапса на уфимских дорогах была самой обсуждаемой в СМИ и социальных сетях и достигла апогея в дни новогодних каникул, когда часть дорог оказалась непроходимой.

Бывшего вице-мэра взяли под стражу в суде

Ряд СМИ 8 июня сообщил, что бывший вице-мэр Уфы Владислав Никитин осужден на 3,5 года за махинации с землей. Как установлено в суде, бывший вице-мэр незаконно распорядился земельным участком площадью более 170 гектаров, на котором располагались аэроклуб и аэродром «Уфа-Забельский». Стоимость земли превышала 896 млн рублей. Имущество находилось в федеральной собственности и не относилось к ведению муниципалитета. Несмотря на это, чиновник организовал раздел земли и сдачу ее части в аренду ООО «ПИК «Башкиргражданпроект». Впоследствии права на участок были переданы фирме «Завод Промсталь», директором которой была родная сестра Никитина. На участке планировалось строительство коттеджного поселка и реализация домов. Подсудимый не признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он также на два года лишен права занимать на государственной службе и в органах местного самоуправления должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций и полномочий представителя власти. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Дроны для фермеров

ИА «Башинформ» в этом день отметило, что министерство сельского хозяйства Башкирии разработало программу субсидирования фермеров, готовых внедрять космические технологии и покупать беспилотники. Об этом на форуме «Результаты космической деятельности» сообщил глава ведомства Ильшат Фазрахманов. Субсидия составит до 50% затрат, но не более 2,5 млн рублей на каждое юридическое лицо. Допускается возможность приобретения беспилотников на основе кооперации — несколькими предприятиями. По словам министра, введение точного земледелия позволит контролировать все этапы процесса и получать актуальную информацию, создавать трехмерные электронные карты полей, проводить их инвентаризацию, оценивать объемы работы и следить за состоянием посевов, прогнозировать урожайность и изучать химический состав почвы.

Коммунальщики-отравители

Ряд СМИ 8 июня отметил, что в Куюргазинском районе природоохранная прокуратура обнаружила вопиющие нарушения в работе местного коммунального предприятия. В ходе проверки выяснилось, что предприятие незаконно сбрасывало сточные воды в реку Большой Юшатырь. У фирмы вообще не было разрешения на использование водного объекта, все нормативы сбросов загрязняющих веществ были превышены. Кроме того, организация не получила санитарно-эпидемиологическое заключение о безопасности воды в скважине и не огородили санитарно-защитную зону. За использование водного объекта без документов и нарушение требований к питьевой воде руководитель конторы оштрафован на 17 тыс. рублей. Коммунальщикам придется получить все требуемые разрешения и документы, в противном случае их ждёт запрет деятельности.

В Башкирии подскочили цены на картофель

«Горобзор» в этот день отметил, что по сообщению Башстата цены на товары и услуги в республике выросли в мае на 0,2%, а с начала года — на 1,3%. Подорожание коснулось в основном продуктов питания, которые повысились в цене на 0,7%. Непродовольственные товары, наоборот, подешевели на 0,2%, незначительно снизилась и стоимость услуг. Лидерами подорожания стали картофель и другие овощи, повысившиеся в цене на 20 — 30%. Подешевели только помидоры и огурцы. Также выросли цены на свинину и птицу, мясные консервы, мед и кофе. При этом дешевле стали обходиться яйца, подсолнечное масло, сахар, мука, крупы. Подорожал ряд непродовольственных товаров: одежда для детей, моющие средства, парфюмерия и косметика, стройматериалы, шины, велосипеды. Напротив, подешевели электротовары, бытовая техника, компьютеры, женская одежда и обувь. С началом летнего сезона выросла стоимость проезда в поездах дальнего следования, подорожали туры за рубеж и проживание в гостиницах. Повысили расценки и устроители торжеств. Одновременно подешевели проезд в городском коммерческом автобусе, сотовая связь, снизились процентные ставки по кредитам. Доступнее стали и путевки в санатории республики.

Производители бензина сговорились?

Ряд СМИ в этот день сообщил, что Федеральная антимонопольная служба назначила на рассмотрение дела по признакам нарушении ФЗ «О защите конкуренции» компаниями «Башнефть», ее материнской НК «Роснефть», а также ЛУКОЙЛом и «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродуктом», следует из базы решений службы. Компании подозреваются в нарушении запрета на создание ограничивающих конкуренцию соглашений (ч. 4 ст. 11 ФЗ) на биржевых торгах при купле-продаже бензина. ФАС возбудила по этим фактам два дела — первое в отношении «Башнефти» и ЛУКОЙЛа и его подразделения, второе — в отношении «Башнефти» и «Роснефти». Подробности материалов не приводятся. Ч. 4 ст. 11 закона о защите конкуренции запрещает создание соглашений, приведших к навязыванию контрагентам невыгодных договоров, установлению необоснованных цен на один и тот же товар или созданию участникам рынка препятствий по доступу к нему.

Исторический центр Уфы уничтожается

«Комсомольская правда в Уфе» и «Коммерсантъ в Уфе» 9 июня сообщили, что в историческом квартале Уфы поврежден второй по счету памятник архитектуры. 8 июня загорелся двухэтажный кирпичный дом на улице Чернышевского, 49 (часть усадьбы Степановых-Зориных постройки конца XIX века). По данным администрации Уфы, дом был расселен. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, считают в МЧС. Степень повреждения здания не уточняется. Активист общественного движения в защиту памятников истории Уфы «Архзащита» Владимир Захаров заявил, что не исключает версии поджога. Он напомнил, что в прошлом году на территории этого же застройщика был, несмотря на протесты общественников и Минкульта, разрушен другой памятник — Дом Кочкина на улице Аксакова, 81. По информации господина Захарова, Дом Степановых-Зориных планировалось выставить на торги, его готова была взять на баланс Академия наук республики. «Поджоги памятников архитектуры — всероссийская практика, в Уфе также они случались уже многократно. Это своеобразный метод избавиться от памятников, которые мешают застройщикам», — заключил Владимир Захаров. По данным открытых источников, ПСК-6 планирует построить в историческом квартале 25-этажный дом, разноуровневый апарт-отель на месте доходного дома Кочкина, офис, парковки, а на базе усадьбы Степанова-Зорина планировалось построить фитнес-центр.

Школу Шевчука — в щепы

10 июня ряд СМИ продолжил тему сохранения памятных зданий Уфы. Под снос попало здание школы №1 в Ленинском районе Уфы. Школа известна тем, что в 1975 году ее окончил основатель ДДТ Юрий Шевчук. В ней же училась его будущая супруга Эльмира Бикбова. Известно, что зданию школы №1, расположенной по улице Мустая Карима 53/55 уже больше 60 лет. В разное время выпускниками школы становились актриса Русдрамтеатра Татьяна Афанасьева, старший преподаватель РАМ им. Гнесиных, режиссер-постановщик эстрадных шоу Валерий Брейтбург, известный политический деятель и ученый Мурат Киекбаев, бард Сергей Круль, архитектор Михаил Мазин, кинорежиссер Татьяна Перцева и театральный режиссер Искандер Сакаев.

Клизма с аммиаком

«Комсомольская правда в Уфе» в этот день рассказала о диком случае: в Ишимбайском районе Башкирии 3-летний малыш стал инвалидом из-за халатности медсестры. Ребёнок вместе со своим опекуном отправился в больницу. Мальчику нужно было сделать простую процедуру — поставить клизму. По всей видимости, медсестра перепутала баночки с медикаментами, влила ребенку раствор аммиака. После маленького пациента отправили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Там Игорю сделали операцию по удалению прямой кишки. Известно, что сейчас мальчик уже пришел в себя после сложной операции. Он чувствует себя лучше, однако остался инвалидом на всю жизнь.

Русская частушка для бразильцев

Ряд СМИ в этот день сообщил, что в селе Новобелокатай Белокатайского района республики завершился XIV праздник русской песни и частушки. Зародившийся как межрайонный, фестиваль довольно быстро получил статус межрегионального. Помимо жителей республики, в этом году в нем приняли участие представители еще шести регионов: Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей, Пермского края, Удмуртии и даже Ханты-Мансийского округа. Всего на конкурс приехали 57 коллективов и 33 сольных исполнителя, которые оценивались в девяти номинациях. Творческие соревнования проходили в течение трех дней. Особенностью праздника стало участие зарубежных творческих коллективов из Бразилии, Индии, Китая, Кореи, Шри-Ланки и других стран, которые приехали в Башкирию на фестиваль «Берҙәмлек — Содружество». В этом году он впервые проходит под эгидой Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF). Благодаря зарубежным гостям число тех, кто выступил на празднике, превысило 1 тыс. человек. Этот фестиваль народной культуры привлёк почти 10 тыс. зрителей.

В Уфе самый дешёвый бензин в ПФО

11 июня «Комсомольская правда в Уфе» сообщила, что специалисты Федеральной службы статистики сделали подсчеты и пришли к выводу, что уфимским автомобилистам повезло: бензин в башкирской столице — самый дешевый в Приволжском федеральном округе. По данным аналитиков, в среднем за литр топлива сегодня уфимцы платят 37 рублей. Второе место в ПФО по дешевизне бензина заняла Пенза — здесь автовладельцы выкладывают за литр нефтепродукта 37 рублей 14 копеек. «Бронзу» рейтинга дешевого бензина завоевал Саранск — 37 рублей 39 копеек за литр. В Уфе литр топлива марки АИ-80 стоит 34 рубля 30 копеек, АИ-92 — 36 рублей 22 копейки, АИ-95 — 39 рублей 33 копейки. Дизельное топливо обойдется уфимцам и гостям города в 38 рублей 28 копеек. Кстати, это не самый дешевый показатель в ПФО — 10 место.

ДТП с автобусом: четверо пострадавших

Ряд СМИ в этот день сообщил, что на трассе Уфа-Нагаево произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, который наехал на парапет. В результате у него выбило стекло и деформировался капот. В салоне находилось 15 пассажиров, четыре из них обратились к медикам за помощью. Сообщается, что авария произошла на втором километре автодороги. Фотографии происшествия появились в сообществе «Дорожный патруль» Уфа. По предварительным данным, за рулем автобуса находился 30-летний житель Чишминского района. Водитель, выполнявший рейс по 163-му маршруту в направлении Нагаево, поздно заметил вдоль левого края дороги автомобиль «Дэу Нексия». Чтобы избежать столкновения он резко повернул налево и врезался в дорожное ограждение. На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции для выяснения всех обстоятельств случившегося.

В Уфе фирма недоплатила свыше 23 млн рублей НДС

Ряд СМИ 11 июня сообщил, что директор фирмы «Промстройпроект» предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов. В отношении него утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

По версии следствия, чтобы не платить налоги, фирма заключила мнимые договоры на выполнение проектных, изыскательных и других работ с двумя нефункционирующими коммерческими предприятиями. Руководитель фирмы отразил в бухгалтерской отчетности взаимоотношения с этими фирмами на сумму свыше 150 млн рублей, в том числе НДС на сумму свыше 23 млн рублей и внес в декларацию заведомо ложные сведения о понесенных его предприятием расходах. В результате незаконных действий руководителя в бюджет не поступили налоги на общую сумму более 23 млн рублей. Вину в совершении преступления директор не признал. После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд.

Музей открыт, попали не все

12 июня ряд СМИ и ресурс «Уфа1» рассказывали об открытии интерактивного музея «Россия — моя история». Однако не все уфимцы и гости города смогли погрузиться в историческую атмосферу. Одними из первых посетителей экспозиции, которая развернулась на ВДНХ, стали глава республики Рустэм Хамитов и полномочный представитель президента в Приволжье Михаил Бабич. После того, как высокие гости зашли в зал, вход в него остальным посетителям оказался закрыт. В целях безопасности первых лиц республики и Федерального округа охрана предложила остальным подождать, когда те покинут музей. Сотни уфимцев, многие из которых приехали на ВДНХ только ради музея, остались недовольны. и разочарованы. В этот день музей работал бесплатно, в другие дни посещение будет стоить 300 рублей.

Почему верблюд облысел

Ряд СМИ в этот день выяснял, что случилось с белым лысым верблюдом. Жителей Уфы напугал своим измученным видом верблюд. Фотографии полуживого животного появились в соцсети и вызвали резонанс. Как сообщалось ранее, верблюда «со снятой с тела шерстью» обнаружили недалеко от городского цирка. «Каждый день мы выводим его на травку, он постоянно у нас питается. Зерно, овес, капуста, морковка — все как полагается. Верблюду никакая опасность не угрожает. Он в таком состоянии, потому что у него сезон линьки. Это каждый год бывает, начиная с апреля», — сказал телеканалу «Вся Уфа» управляющий передвижного зоопарка. К середине лета верблюд вновь обрастет.

На горе Иремель — горы мусора

Газета «Республика Башкортостан» в этот день сообщила, что активисты регионального отделения партии «Зеленые» и Общероссийского народного фронта провели субботник на горе Иремель. Акция по уборке мусора приурочена к празднованию Дня России. Таким образом участники постарались привлечь внимание к охране окружающей среды и особо охраняемых природных территорий в республике. «Казалось бы, большинство туристов, посещающих гору Иремель, — это люди культурные, духовные, уважающие природу. Но и среди них, к сожалению, есть те, кто не считает нужным убирать за собой и оставлять в чистоте и первозданном виде то место, где они только гости. Надеемся, что объявленное президентом России Владимиром Путиным Десятилетие детства объединит всех сторонников защиты окружающей среды, и мы сможем воспитать поколение тех, кто в душе будет экологом, — прокомментировала заместитель председателя комитета Госсобрания Башкирии по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, лидер республиканского движения «Зеленые» Руфина Шагапова. Напомним, гора Иремель расположена на границе Белорецкого и Учалинского районов. Это один из самых ценных участков Южного Урала, здесь находятся более 20 видов растений и животных, которые занесены в Красные книги России и Башкирии.