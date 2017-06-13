Псков, 13 июня, 2017, 21:17 — ИА Регнум. В Псковской области в 2017 года в два раза, с 133 до 288, увеличилось количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт общего имущества. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 13 июня, заявил председатель областного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов по итогам селекторного совещания в Минстрое.

Марина Каширская ИА REGNUM

По его словам, работы будут выполнены в срок, установленный сводным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта на 2017 год.

Агапов также сообщил, что в регионе в этом году на 8,6% увеличился уровень собираемости взносов на капитальный ремонт — он превысил 73%.

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов отметил, что в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» органы местного самоуправления провели около 140 встреч с населением, по результатам которых в муниципальные программы попали 122 дворовых территории, 73 общественных территории и пять городских парков.

Напомним, что на формирование комфортной городской среды в Псковской области будет направлено около 150 млн рублей, из них 12 млн — софинансирование из областного бюджета.